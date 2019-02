VSMPO ha sido la primera compañía en la Federación Rusa en recibir el reconocimiento de "Mejor Suplidor" de parte de Airbus 04.02.2019 — Noticias

REGIÓN de sverdlovsk Según los resultados del año 2018, VSMPO fue la primera entre las compañías rusas en recibir el reconocimiento de "Mejor Suplidor" (Best Performer) de parte de Airbus. Su entrega se celebró el 29 de enero en Toulouse en la conferencia de suplidores del consorcio la industria aeronáutica en el marco del Supplier Quality Improvement Programme (SQIP). Como informó "RusBusinessNews" en la rueda de prensa de la corporación VSMPO-Avisma, este reconocimiento confirma que VSMPO no solo mantiene en nivel de confiabilidad alcanzado (lo que fue celebrado con la entrega del reconocimiento Best Improver-2017), sino que continúa perfeccionando sus procesos internos dirigidos al mejoramiento constante de la calidad de los productossuministrados, la gestión de la producción, la logística, el desarrollo de nuevas piezas y la máxima orientación hacia las necesidades del cliente. Este enfoque se corresponde con los objetivos y expectativas de Airbus, permitiendo al cliente estar seguro de la capacidad de la empresa para cumplir con los acuerdos alcanzados previamente y tomar parte en nuevos y complejos proyectos del consorcio la industria aeronáutica. Volver a las noticias