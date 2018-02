La corporación VSMPO-Avisma recibió Best improvement de Airbus 13.02.2018 — Noticias

REGIÓN DE SVERDLOVSK El consorcio Airbus nombró la corporación VSMPO-Avisma el proveedor con la mejor calidad de los productos entre los colaboradores rusos. Tal y como han comunicado a "RusBusinessNews" en el servicio de prensa de la empresa tenedora, el representante de Airbus Orazio Lanzotti entregó a los altos directivos de VSMPO-Avisma la estatuilla de cristal de Best improvement. "Este premio en gran medida significa la confianza de Airbus a VSMPO, a que nuestra empresa podrá cumplir no sólo los suministros ordinarios en su totalidad, sino también encontrar la salida de cualquier situación problemática. Esto es lo que fue apreciado por nuestro colaborador extranjero. Este premio es muy valioso para la corporación VSMPO-Avisma", señaló el subdirector general de mercadotecnia y comercialización Oleg Leder. Volver a las noticias